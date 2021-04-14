Правительство передало часть залива Азовского моря в пользование Минобороны

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Распоряжением исключается использование этого участка для рыболовства и рыбоводства.