Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж", сообщил в среду на заседании Совета Федерации первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

"Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 [мск] в центральном выставочном зале "Манеж", - сказал Яцкин.

Он добавил, что сенаторам трижды необходимо пройти тестирование на коронавирус перед посланием - 16, 19 и 20 апреля. Ранее в среду стало известно, что журналистам для допуска к освещению послания президента РФ надо сдать три теста на коронавирус, а не два, как сообщалось ранее. Соответствующая информация содержалась в сообщении, разосланном представителям СМИ, которые подали заявки для аккредитации на освещение выступления главы государства.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, послание главы государства Федеральному собранию состоится 21 апреля и пройдет полностью в очном режиме. При этом он отмечал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет. Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, пояснял пресс-секретарь.

Кремль традиционно не анонсирует темы, которые будут затронуты в выступлении главы государства. Однако в интервью телеканалу "Россия-1" Песков сказал, что послание парламенту "так или иначе будет постковидным", посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.