Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. В Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал он в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.
По словам Патрушева, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".
Спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил Патрушев. "Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - сказал секретарь Совбеза.
Подготовка диверсантов и возвращение боевиков
Патрушев сообщил, что центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада. "С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал он.
Риск совершения терактов в Крыму обусловлен, в числе прочего, возвращением на полуостров из-за границы боевиков, воевавших в рядах международных террористов, предупредил Патрушев. "Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал он.
Планы по дестабилизации обстановки
Украина и ее западные покровители вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Крыму, заявил Патрушев. "За последние семь лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности", - отметил он.
Патрушев напомнил, что значительные средства вложены в модернизацию и развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры полуострова, созданы новые рабочие места, системно решаются жилищные вопросы, восстанавливаются памятники и объекты культурного наследия. Кроме того, принимаются меры по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению прав всех граждан вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, а украинскому и крымско-татарскому языкам, наряду с русским языком, в Крыму придан статус государственного.
"Однако в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад", - сказал Патрушев.
"Политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму", - добавил он, отметив, что в интернете распространяются "постоянные призывы к акциям протеста, пропагандируются реваншистские и националистические идеи".
Одним из источников распространения радикальных идей остается запрещенная в РФ организация "Меджлис крымско-татарского народа", указал Патрушев. Функционеры этой организации после ее запрещения в России сосредоточились на проведении информационно-психологических акций из-за рубежа, которые в первую очередь рассчитаны на молодежь, отметил секретарь СБ.
Страны Запада во главе с США и Украина используют тему межнациональных и межрелигиозных отношений, чтобы разобщить население Крыма и дискредитировать органы власти на полуострове, заявил Патрушев. По его словам, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины "нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика". "Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, эти действия не случайны. "Их цель - разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти", - сказал секретарь Совбеза. "Мы видим, как цинично игнорируются результаты [референдума] о вхождении Крыма в состав Российской Федерации", - добавил Патрушев.
Предотвращенные теракты
В Крыму в прошлом году удалось предотвратить шесть терактов, сообщил Патрушев. "В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом", - сказал он, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионе.
Патрушев также проинформировал, что 9 апреля этого года в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".
По словам секретаря СБ России, эта статистика "свидетельствует о непростой оперативной обстановке в регионе". "Опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой", - подчеркнул он.
Патрушев также констатировал, что возникновению очагов этно-религиозной напряженности в регионе способствует приток мигрантов. "К появлению очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности может привести наблюдаемая радикализация части проживающих в Крыму мусульман, попадающих под влияние священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка", - сказал он, добавив, что усилению этих угроз способствуют "значительный приток мигрантов, прежде всего в Севастополь, и формирование этнических организованных преступных групп". "Только за последние два года пресечена преступная деятельность более 20 таких групп", - сообщил секретарь Совбеза.
Патрушев заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов РФ в Крыму и жителей полуострова на фоне роста напряженности вокруг этого региона из-за действий США, НАТО и Украины. "Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова", - сказал он. По его словам, "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права".