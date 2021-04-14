Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму

"На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов", - сказал он в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

По словам Патрушева, среди основных причин этих угроз - "деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии".

Спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил Патрушев. "Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - сказал секретарь Совбеза.

Подготовка диверсантов и возвращение боевиков

Патрушев сообщил, что центры подготовки диверсантов развернуты на Украине при поддержке Запада. "С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал он.

Риск совершения терактов в Крыму обусловлен, в числе прочего, возвращением на полуостров из-за границы боевиков, воевавших в рядах международных террористов, предупредил Патрушев. "Ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом", - сказал он.

Планы по дестабилизации обстановки

Украина и ее западные покровители вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Крыму, заявил Патрушев. "За последние семь лет на полуострове проведена огромная работа по решению проблем, накопившихся за годы украинской самостийности", - отметил он.

Патрушев напомнил, что значительные средства вложены в модернизацию и развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры полуострова, созданы новые рабочие места, системно решаются жилищные вопросы, восстанавливаются памятники и объекты культурного наследия. Кроме того, принимаются меры по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению прав всех граждан вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, а украинскому и крымско-татарскому языкам, наряду с русским языком, в Крыму придан статус государственного.

"Однако в противовес этой работе со стороны Украины и ее западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путем осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад", - сказал Патрушев.