В Крыму хотят привлечь к уголовной ответственности нескольких граждан Украины за экоцид

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Государственного совета Республики Крым завершает подготовку заявления в правоохранительные органы о возбуждении в отношении нескольких граждан Украины уголовного дела по статье 358 УК РФ "Экоцид" в связи с ущербом, который понесла окружающая среда полуострова из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе госсовета республики.

"Заявление о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступления против мира и безопасности человечества находится на финальной стадии, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе работы над заявлением члены рабочей группы изучили информацию о последствиях водной блокады полуострова со стороны Украины. Следствием искусственного вододефицита, как отмечают эксперты, стало общее обеднение видового состава птиц, выявлены факты ухудшения состояния их популяций. Зафиксирован негативный эффект от перекрытия Северо-Крымского канала в водно-болотных угодьях международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш".

Статья 358 УК РФ ("Экоцид") гласит, что массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее власти Крыма сообщали, что подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.