Косачев: оценки США об угрозах из РФ надо расценивать с точки зрения действий Вашингтона

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Оценки разведывательных служб США о российской угрозе следует расценивать с точки зрения действий самого Вашингтона. Об этом написал в среду своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что действия Москвы являются реакцией, а не вызовом.

Аппарат директора Национальной разведки США обнародовал во вторник рассекреченную версию ежегодного доклада об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. В нем Россия отнесена к странам, представляющим угрозу для США наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"Вывод разведок США о том, что Россия, мол, продолжит развивать военный, ядерный, космический, энергетический, кибер- и разведывательный потенциал, чтобы подрывать позиции США, надо расценивать исключительно с точки зрения действий самих США. Если цель США в том, чтобы срывать проекты между Евросоюзом и Россией, поддерживать антироссийские перевороты по границам России, совершать агрессии против суверенных государств в разных регионах мира - Россия действительно будет делать все возможное для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность и действие норм международного прав", - подчеркнул Косачев.

"Но в Вашингтоне удивятся, насколько потенциал России, на самом деле, не угрожает Америке, если та ослабит свою антироссийскую активность, тем более у российских границ. Действия России - реакция, а не вызов", - продолжил сенатор.

При этом он констатировал, что в Вашингтоне привыкли к подчинению, а не к сопротивлению. "Но в многополярном мире так не бывает, увы. Перемены должны произойти, они назрели. Остается надежда на предстоящий саммит двух президентов. Решения в конечном счете принимать им", - подчеркнул политик.

По словам Косачева, США обвиняют вышеперечисленные страны в том, "что они в состоянии отстаивать свои интересы". "В чем вина непосредственно России также сказано весьма подробно: "Россия, вероятно, продолжит расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и противниками США (в первую очередь это касается растущего стратегического сотрудничества с Китаем), для достижения своих целей". То есть, попросту говоря, Россия планирует вести себя как суверенная мировая держава, делать все то, что делают сами США, а это по понятиям продвигаемого Западом "порядка, построенного на правилах", - высшая крамола", - заключил вице-спикер СФ.