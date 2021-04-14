Депутат ГД предложил запретить лицам с двойным гражданством входить в руководство партий

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект, который запрещает иностранцам и россиянам с двойным гражданством входить в руководящие органы политических партий. Текст документа размещен в среду в думской электронной базе данных.

"Не вправе входить в состав руководящих, контрольно-ревизионных и иных органов политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, имеющие двойное гражданство или признанные судом недееспособными", - говорится в законопроекте.

Поправки предложены в федеральный закон "О политических партиях".