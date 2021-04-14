Патрушев: Киев может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Украина может при поддержке США организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

При поддержке Вашингтона с украинской стороны все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

"Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", - предупредил секретарь Совбеза.

"Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране", - сказал Патрушев.

Страны Запада во главе с США, заявляя о своей незаинтересованности в разжигании конфликта вокруг Крыма, на самом деле толкают Киев к провокациям и усиливают украинскую армию, заявил Патрушев.

На совещании в среду в Севастополе по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму он отметил, что Запад во главе с США, призывая Москву не принимать меры по обеспечению безопасности на приграничной территории, "подталкивают Украину к провокациям". "Заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных учений, осуществляют поставку летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих, усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств", - перечислил Патрушев.

"Только за последние дни с американских авиабаз на территорию Украины прибыло более пяти военно-транспортных самолетов", - отметил секретарь Совбеза.