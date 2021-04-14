Путин: поставки США в СССР по ленд-лизу носили и стратегический, и коммерческий характер

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на то, что поставки США в СССР по ленд-лизу носили и стратегический, и коммерческий характер.

"Это отношения между государствами, и они в этом смысле носили и стратегический, и коммерческий характер", - указал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), комментируя выступление одного из участников мероприятия.

Путин напомнил, что, по словам маршала Георгия Жукова, "если бы не поставки по ленд-лизу, то тогда пришлось бы повоевать год или два, а это - дополнительные жертвы, потери, разрушения". Глава государства добавил, что в годы Великой Отечественной войны советские солдаты "называли американскую тушенку вторым фронтом".

"Если говорить о тушенке, то поставки по ленд-лизу покрывали 80% потребностей, это немало. Но это касалось не только продовольствия, но и металла. Эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности. Были и другие виды поставок, которые имели достаточно серьезное значение для нас: боевая техника напрямую, автомобили, вагоны, самолеты", - сказал Путин.

В частности, говоря о перегоне в США через Аляску самолетов для советской армии, Путин отметил, что эти операции проходили в исключительно тяжелых условиях, "и сами американские летчики говорили, что летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские". Путин отметил героизм тех советских летчиков, которые участвовали в этих операциях по перегону самолетов, указав, что "они герои без всякой скидки, они рисковали жизнью, многие из них погибали". "К этим ветеранам мы относимся как героям, как к родным для нас людям, ветеранам Великой Отечественной войны, СССР, России", - подчеркнул президент.

В целом говоря о поставках по ленд-лизу, Путин отметил, что они, а потом и открытие второго фронта "сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом". "Правда, эти поставки были не бесплатными. Мы в 1990 году после встречи президентов СССР и США подписали соглашение о том, что Советский Союз должен выплатить остаток денег за поставки по ленд-лизу до 2030 года. Росся выплатила все оставшиеся деньги, причитавшиеся Соединенным Штатам по ленд-лизу, в 2006 году. Эта тема закрыта. Россия полностью за поставки по ленд-лизу рассчиталась", - резюмировал он.