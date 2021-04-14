Патрушев считает нужным поставить заслон усилиям Запада по вовлечению россиян в экстремизм

"Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надежный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка", - подчеркнул он, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Секретарь СБ России указал на важность укрепления единства многонационального народа страны и формирования в обществе нетерпимости к пропаганде националистических идей. "Для этого прошу активнее выявлять и пресекать деятельность различных структур, направленную на подрыв межнационального мира и согласия, разжигание национальной и религиозной розни, не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности", - подчеркнул Патрушев.

Он также указал на необходимость усилить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты по гармонизации межнациональных отношений, по адаптации мигрантов. Кроме того, подчервкнул секретарь Совбеза, повышенное внимание следует обратить на лиц, наиболее подверженных влиянию радикальных идеологов, исключить формализм в работе с молодежью, больше внимания уделять их патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.