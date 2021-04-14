{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев считает нужным поставить заслон усилиям Запада по вовлечению россиян в экстремизм

Секретарь Совбеза РФ указал на важность укрепления единства многонационального народа страны

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости поставить надежный заслон усилиям США и их союзников, пытающихся вовлечь население РФ в экстремистскую деятельность.

На эту тему

"Следует не допускать дискредитации национально-культурной политики России со стороны США и их союзников, поставить надежный заслон их усилиям по вовлечению населения в экстремистскую деятельность, навязыванию и распространению идей радикально-религиозного толка", - подчеркнул он, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Секретарь СБ России указал на важность укрепления единства многонационального народа страны и формирования в обществе нетерпимости к пропаганде националистических идей. "Для этого прошу активнее выявлять и пресекать деятельность различных структур, направленную на подрыв межнационального мира и согласия, разжигание национальной и религиозной розни, не допустить неуважения и агрессии по отношению к представителям какой бы то ни было национальности и этнической принадлежности", - подчеркнул Патрушев.

Он также указал на необходимость усилить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты по гармонизации межнациональных отношений, по адаптации мигрантов. Кроме того, подчервкнул секретарь Совбеза, повышенное внимание следует обратить на лиц, наиболее подверженных влиянию радикальных идеологов, исключить формализм в работе с молодежью, больше внимания уделять их патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКрым
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК в связи с выборами в Госдуму
Также зампред Совбеза РФ предложил активизировать работу по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов
Читать полностью