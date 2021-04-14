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Путин обсудит в июне вопросы безопасности подготовки выборов в Госдуму с Совбезом РФ

Совет безопасности разработал меры по обеспечению правопорядка, указал зампред СБ России Дмитрий Медведев

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в июне обсудит с Совбезом РФ меры обеспечения безопасности на предстоящих выборах. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в среду на совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах.

"В начале апреля Совет безопасности разработал целый ряд мер по обеспечению правопорядка в ходе подготовки к выборам, - отметил он. - Эти решения будут обсуждаться в июне на оперативном совещании Совета безопасности, которое будет проводить президент".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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