Путин обсудит в июне вопросы безопасности подготовки выборов в Госдуму с Совбезом РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в июне обсудит с Совбезом РФ меры обеспечения безопасности на предстоящих выборах. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в среду на совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах.

"В начале апреля Совет безопасности разработал целый ряд мер по обеспечению правопорядка в ходе подготовки к выборам, - отметил он. - Эти решения будут обсуждаться в июне на оперативном совещании Совета безопасности, которое будет проводить президент".