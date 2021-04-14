В России считают, что украинские соединения в Донбассе укомплектованы вооружениями на 95%

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Укомплектованность украинских соединений вооружениями и техникой на линии соприкосновения в Донбассе составляет 95%. Об этом сообщила в среду советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.

Представители государств - участников ОБСЕ проводят 14 апреля по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с необычной военной активностью на границе России и Украины. Российская делегация выступила против принятия на этом заседании в ОБСЕ каких-либо решений или утверждения рекомендаций.

По ее словам, под одобрительный хор западных "кураторов" в настоящий момент Киев обновляет мобилизационные планы призыва резервистов, концентрирует войска в Херсонской области на границе с Крымом и вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Так, в зоне проведения "операции объединенных сил" сосредоточена украинская группировка численностью около 60 тыс. человек.

"Осуществляются переброски подразделений сил специальных операций, снайперских и диверсионных групп. Подтягиваются свежие формирования. Укомплектованность [украинских] соединений вооружениями и техникой составляет 95%", - обратила внимание Жданова.

Представитель российской делегации также отметила, что резкий скачок нарушений режима прекращения огня в Донбассе уже говорит о том, что Вооруженные силы Украины заняли линию на эскалацию провокационных действий.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.