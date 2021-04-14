Патрушев призвал власти Крыма обеспечить безопасность турсезона и предстоящих выборов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал руководство Крыма и местные силовые структуры обеспечить безопасность предстоящих выборов в Государственную думу и Всероссийской переписи населения, а также туристического сезона.

"Учитывая предстоящие выборы в Государственную думу и Всероссийскую перепись населения, прошу руководителей Республики Крым и города Севастополя, прокуроров, правоохранительные органы и органы безопасности обеспечить соблюдение требований законодательства и безопасность при подготовке и проведении указанных мероприятий", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

По его словам, не менее важно в предстоящий курортный сезон в Крыму обеспечить правопорядок, общественную безопасность и антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей, включая объекты туристической инфраструктуры.

В Крыму с ноября прошлого года пресечена деятельность почти 70 модераторов идеологии терроризма и экстремизма, сообщил Патрушев. По его словам, за время, прошедшее с аналогичного совещания в ноябре прошлого года, в Крыму "пресечена деятельность почти 70 модераторов идеологии терроризма и экстремизма, из них 10 осуждены, а 47 привлечены к административной ответственности".

"Учитывая обостряющиеся угрозы в информационной сфере, вызванные атаками на критическую информационную инфраструктуру, распространением деструктивной и фейковой информации, существенным ростом преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, необходимо продолжить начатую работу", - указал Патрушев. По его словам, основное внимание надо уделить надежной защите информационных ресурсов, повышению эффективности противодействия киберпреступности, ускорению перехода на использование отечественного программного обеспечения, на постоянной основе проводить мониторинг СМИ и интернета. "Ход реализации этих задач будем держать на контроле", - пообещал Патрушев.

Он сообщил, что значительная часть государственных информационных систем на полуострове прошла аттестацию на соблюдение требований кибербезопасности. "Аналогичная работа развернута в городе Севастополе. Важно аттестацию завершить в этом году", - сказал секретарь Совбеза. Для устранения дефицита специалистов по информбезопасности на базе Крымского федерального университета в нынешнем году открывается специальная кафедра.