Песков заявил, что предложение о встрече Путина с Байденом изучается

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Кремль изучает предложение США о проведении встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что пока не следует говорить о времени встречи, в частности, о том, что она может пройти летом. "Мы изучаем это предложение", - сказал Песков.

Во вторник президенты РФ и США провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского лидера. В Белом доме сообщили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".