{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что предложение о встрече Путина с Байденом изучается

Представитель Кремля считает, что пока не следует говорить о времени встречи, в частности, о том, что она может пройти летом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Кремль изучает предложение США о проведении встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На эту тему

Представитель Кремля считает, что пока не следует говорить о времени встречи, в частности, о том, что она может пройти летом. "Мы изучаем это предложение", - сказал Песков.

Во вторник президенты РФ и США провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского лидера. В Белом доме сообщили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК в связи с выборами в Госдуму
Также зампред Совбеза РФ предложил активизировать работу по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов
Читать полностью