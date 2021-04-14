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Захарова: Россия ждет от Турции официального приглашения на конференцию по Афганистану

Мероприятие состоится в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия примет решение об участии в конференции по Афганистану в Стамбуле после получения официального приглашения от Анкары и информации о деталях предстоящей встречи. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Получили уведомление Министерства иностранных дел Турции о проведении с 24 апреля по 4 мая 2021 года Стамбульской конференции по мирному процессу в Афганистане, соорганизуемой Турцией, Катаром и ООН. В мероприятии, как мы понимаем, предполагается участие широкого круга стран. Ожидаем от Анкары официального приглашения, а также информацию о модальностях планируемой встречи, ее формате, целях и повестке дня, после чего примем решение относительно участия российской делегации", - говорится в комментарии.

Теги
АфганистанТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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