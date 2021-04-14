Делегация РФ в ОБСЕ заявила, что США вдвое усилили воздушную разведку у российских границ

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. США с начала 2021 года вдвое усилили воздушную разведку у границ России, сообщила в среду советник делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она выступила на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ, которое проводится по запросу Украины, на тему ситуации с необычной военной активностью на границе России и Украины.

"Страны НАТО не гнушаются провокационными действиями вблизи российских рубежей, где, например, Вашингтон с начала года вдвое усилил воздушную разведку и в полтора раза - морскую. Внимательно следим за американскими боевыми кораблями, которые в настоящий момент находятся в акватории Черного моря. Вопрос о том, каковы истинные намерения и цели США в тысячах километрах от своей собственной территории, остается открытым", - сказала Жданова. Ее заявление было предоставлено ТАСС.

Представитель российской делегации также выступила с предупреждением, что соответствующие страны берут на себя значительную часть ответственности за авантюристский курс киевского режима и его возможные последствия, оказывая Украине всестороннюю поддержку.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.