Постпред РФ в Вене заявил о срочности полного восстановления ядерной сделки с Ираном

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Намерение Ирана начать обогащение урана до уровня 60% подтверждает срочность восстановления полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Намерение Ирана приступить к обогащению урана до 60% вновь подтверждает срочность полного восстановления СВПД как единственного жизнеспособного решения, позволяющего вернуть иранскую ядерную программу в согласованные параметры и обеспечить отмену антииранских санкций США", - написал Ульянов в Twitter.

Российский постпред также сообщил, что перед предстоящим 15 апреля заседанием Совместной комиссии по СВПД он встретился с главой иранской делегации, заместителем министра иностранных дел ИРИ Аббасом Арагчи. "Состоялся полезный разговор, позволивший сверить часы по всем основным вопросам поиска путей полного восстановления ядерной сделки", - добавил он.

13 апреля Ульянов сообщил, что участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) обсудят 15 апреля вопрос обогащения урана в Иране до уровня 60%.

Как заявлял Арагчи, Тегеран со среды приступит к обогащению урана до 60%. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади отмечал, что иранская сторона сможет получить обогащенный до 60% уран на следующей неделе.