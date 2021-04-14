Посол РФ в Пхеньяне не исключил новых шагов КНДР по укреплению оборонного потенциала

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /ТАСС/. Россия призывает КНДР, Южную Корею и США к сдержанности и отказу от эскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Ракетные испытания КНДР, точно так же как и прошедшие до этого очередные военные маневры США и Республики Корея, осложнили ситуацию на Корейском полуострове. Всем сторонам мы адресуем призыв к сдержанности, говорим о необходимости задуматься о негативных последствиях дальнейшей эскалации напряженности", - подчеркнул российский дипломат.

По его словам, в Пхеньяне не скрывают, в чем состояли цели проведенных две недели назад ракетных испытаний. Главная задача - военно-техническая, испытания были проведены как элемент в деле реализации целей оборонной политики. Вторая цель - внешнеполитическая, обозначенная директором Департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су как "справедливая и законная демонстрация права на самооборону в целях сдерживания обостряющейся военной угрозы на Корейском полуострове", указал Мацегора.

"Отсюда логически следует ответ и на ваш вопрос, стоит ли ожидать в ближайшее время новых подобных или даже более серьезных шагов. Поскольку указанные цели проведенных ракетных испытаний носят долгосрочный характер, исключать новых таких экспериментов нельзя", - подчеркнул посол.

Перемены в отношениях КНДР и США возможны

Коснувшись темы возможных перемен в отношениях между КНДР и США в нынешнем году, Мацегора указал, что они "возможны, причем как в лучшую, так и в худшую сторону". Посол процитировал заявление замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи от 18 марта: "на добро Пхеньян ответит добром, но на силу будет реагировать силой".

"Мы искренне желаем скорейшего возобновления прямых двусторонних и, главное, результативных контактов между Пхеньяном и Вашингтоном, нам необходима спокойная, предсказуемая обстановка на наших дальневосточных границах", - подчеркнул российский дипломат.

Другое дело, указал он, судя по тому, как агрессивно администрация Байдена ведет себя на российской, китайской и других площадках, "надежд на позитивный сценарий в корейских делах очень мало".

"Если суммировать высказывания официальных американских представителей о подготавливаемой ими новой концепции политики США по отношению к КНДР, выходит, что там решили повторить ошибки всех без исключения своих предшественников, неизменно начинавших попытки решить проблему Северной Кореи с наращивания военно-политического давления на нее. Пустая затея", - отметил Мацегора.

Он напомнил, что в том же заявлении Цой Сон Хи предупредила, "пока Соединенные Штаты не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР, никакие корейско-американские контакты и переговоры состояться не могут".