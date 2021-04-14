Патрушев обсудил с властями Крыма вопросы бесперебойного снабжения полуострова водой

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в среду в Севастополе обсудил с местными властями вопросы бесперебойного снабжения полуострова водой и электроэнергией, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"Николай Патрушев провел рабочую встречу с полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым", - сказал Аношин.

"Обсуждались вопросы, связанные с вопросами экономической и социальной безопасности региона. Отдельное внимание было уделено вопросам бесперебойного энерго- и водоснабжения полуострова", - добавил он.

Затем Патрушев посетил водозабор на самой полноводной крымской реке Бельбек. Водозабор построило Министерство обороны России в соответствии с поставленной президентом Владимиром Путиным задачей по обеспечению Севастополя водой.

Российский лидер в ходе телемоста 18 марта нынешнего года принял участие в церемонии официального пуска водозабора. В летний период водозабор на Бельбеке позволит обеспечить около 40% суточной потребности Севастополя, поставляя 50 тыс. куб. м воды в сутки.