Грушко: Россия рассчитывает, что все стороны будут соблюдать конвенцию Монтрё

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что все заинтересованные в поддержании безопасности и стабильности в регионе стороны будут соблюдать конвенцию Монтрё. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что планирующийся канал "Стамбул" не будет подпадать под действие конвенции.

"Мы всегда высоко оценивали позицию Турции в защиту конвенции Монтрё, которая в течение десятилетий является одним из главных инструментов поддержания безопасности и стабильности в этом регионе. И мы исходим из того, что всеми сторонами, всеми теми, кто реально заинтересован в поддержании надлежащего уровня безопасности и стабильности, будет сделано все возможное для того, чтобы никакие технические решения не меняли правовой режим прохода проливов", - сказал он.

Проект Канала "Стамбул" был впервые анонсирован Эрдоганом в 2011 году и призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявлял, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.