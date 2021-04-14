Грушко заявил, что НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва наблюдала много признаков того, что Киев хочет эскалации в Донбассе.

"Признаков было очень много, - сказал он в среду в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Усилились обстрелы, Киев несет за это прямую ответственность. Ситуация отражается в докладах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Мы видим сосредоточение войск на линии соприкосновения, появление тяжелых вооружений там, где они в соответствии с Минскими договоренностями не должны появляться".

НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе, добавил Грушко.