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Кризис на Украине
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Песков прокомментировал возможные новые антироссийские санкции США

По мнению пресс-секретаря президента, новые санкции США свидетельствовали бы о расхождении их слов с делом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Александр Щербак/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Возможные новые антироссийские санкции США будут свидетельствовать о том, что слова американской стороны расходятся с делом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет, если США введут новые санкции против России.

Говоря о прошедшем во вторник телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена, Песков напомнил, что президенты затрагивали тему эскалации на Украине. "Эта тема затрагивалась, и президент [России Владимир Путин] как всегда дал разъяснение того, что происходит", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, был ли диалог двух лидеров связан в том числе с "обострением украинского вопроса".

Президент США Джо Байден позвонил во вторник президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе Кремля, американский лидер предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримой перспективе, а также высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.

Теги
СШАРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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