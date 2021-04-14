Грушко: РФ будет отстаивать принцип взаимности в диалоге с ЕС по вопросу признания вакцин

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия будет настаивать на необходимости соблюдения принципа взаимности в диалоге с ЕС по вопросу о признании сертификатов вакцинации. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Дискуссия продолжается, но для нас принципиально важно, что если и когда мы начнем предметный диалог с ЕС по этой теме, то, разумеется, во главу угла будут поставлены интересы защиты прав и свобод человека. И второе, что для нас принципиально важно: будет взаимность. То есть в этом случае, конечно, те вакцины, которые используются на территории РФ, также должны признаваться нашими партнерами как вакцины, которые дают право для менее затратного пересечения границ с ЕС", - сказал замминистра.

Он отметил, что переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации со странами ЕС пока не идут. "Эта проблема в поле зрения. Эта проблема достаточно сложная, потому что и в самом ЕС, где озаботились проблемой выдачи сертификатов, созданием более предпочтительного, более комфортного режима пересечения границ для тех, кто прошел вакцинацию, не так проста, как оказалось", - добавил Грушко.

По его словам, в ЕС многие считают, что введение системы сертификатов "нарушает права человека", проводит внутри объединения "какие-то разграничительные линии". "Многие опасаются, что это будет влиять и на правила посещения общественных мест, например вакцинированным можно будет паб посещать, а невакцинированным нет и так далее", - заключил замглавы МИД РФ.

Еврокомиссия (ЕК) представила 17 марта первый общеевропейский проект будущего сертификата вакцинации, который получил название "зеленый цифровой пропуск" (или карта). "Зеленый" в данном случае не является традиционной для Европы отсылкой к альтернативной энергетике - здесь проводится ассоциация с зеленым сигналом светофора. Таким образом, в названии заложено будущее назначение этого документа - оживить трансграничные поездки, попытаться реанимировать европейскую сферу туризма как внутреннего, так и иностранного, не дожидаясь завершения пандемии. Страны ЕС в целом поддержали предложенный проект.