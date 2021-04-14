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Кризис на Украине
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Грушко: НАТО следует прекратить спекулировать насчет перспектив членства Украины в альянсе

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что НАТО должна призвать Киев отвести войска и прекратить обстрелы Донецка и Луганска

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. НАТО следовало бы прекратить спекулировать насчет возможности членства Украины в альянсе, если организация действительно хочет укрепить безопасность в этой стране и регионе в целом. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если бы НАТО действительно хотела укрепить безопасность на Украине, внести свой вклад в улучшение ситуации в области безопасности в регионе в целом, НАТО <...> прекратила бы, наконец, спекулировать насчет перспектив членства для Украины в альянсе и предоставления ей плана действий для членства", - сказал он.

Также организации следует призвать Киев в полной мере и без всяких условий исполнять Минские соглашения, прекратить обстрелы Донецка и Луганска и отвести войска от линии соприкосновения в Донбассе, указал Грушко. "Но НАТО живет в собственном геополитическом представлении о России, и все, что помогает продолжать демонизировать Россию, охотно используется альянсом. В этом случае НАТО охотно подхватывает игру, которую затеяли политики в Киеве", - резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичГрушко, Александр ВикторовичЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Грушко заявил, что НАТО несет прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе
Замглавы МИД РФ также заявил, что Москва наблюдала много признаков того, что Киев хочет эскалации в Донбассе
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