Москалькова ожидает от послания президента стратегии развития правоохранительной сферы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию представления развития стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере. Об этом она сообщила журналистам.

"Конечно, я ожидаю, как будет представлена стратегия развития на ближайший год - за укрепление социальных гарантий, гарантий в правоохранительной сфере, где у меня больше всего обращений от людей, именно по уголовно-процессуальной тематике", - заявила она.

Москалькова подчеркнула, что любое послание президента, "независимо от того, звучат там слова "права человека" или нет, посвящено правам человека". "Все, что связано с экономикой, долголетием, демографией - это все права человека", - отметила она.

"Сегодня самый большой запрос общества - это запрос на справедливость. Ожидаю ответов на эти вопросы", - заключила омбудсмен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он также заявил ТАСС, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме, остальные его детали прорабатываются.