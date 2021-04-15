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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Москалькова ожидает от послания президента стратегии развития правоохранительной сферы

Омбудсмен отметила, что любое послание президента, "независимо от того, звучат там слова "права человека" или нет, посвящено правам человека"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию представления развития стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере. Об этом она сообщила журналистам.

"Конечно, я ожидаю, как будет представлена стратегия развития на ближайший год - за укрепление социальных гарантий, гарантий в правоохранительной сфере, где у меня больше всего обращений от людей, именно по уголовно-процессуальной тематике", - заявила она.

Москалькова подчеркнула, что любое послание президента, "независимо от того, звучат там слова "права человека" или нет, посвящено правам человека". "Все, что связано с экономикой, долголетием, демографией - это все права человека", - отметила она.

"Сегодня самый большой запрос общества - это запрос на справедливость. Ожидаю ответов на эти вопросы", - заключила омбудсмен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он также заявил ТАСС, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме, остальные его детали прорабатываются.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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