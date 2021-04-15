Эксперт счел разговор Путина и Байдена хорошим знаком на фоне возросшего риска войны

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также выдвинутая Вашингтоном идея проведения новой двусторонней встречи на высшем уровне являются благоприятным знаком на фоне возросшего риска военной конфронтации в мире. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

"Отношения США и НАТО, и России, а также отношения США с Китаем в данный момент вызывают глубокую тревогу, как и некоторое развитие событий вокруг переговоров по иранской ядерной программе", - полагает он.

Кузник считает, что Байден начал свое президентство, обозначив, что займет конфронтационную позицию в отношении России и Китая.

"Он окружил себя советниками-ястребами. Дальше он назвал Владимира Путина "убийцей" и агрессивно набросился на Россию по вопросам прав человека, кибератак и вмешательства в выборы. Нет ничего удивительного в том, что власти в Киеве и на Тайване считывают эти сигналы как свидетельства того, что они могут вести себя более провокационно, и именно так они себя и ведут", - считает Кузник.

По мнению американского эксперта, "риск войны значительно повысился" на фоне ситуации на границе РФ и Украины, "возросшей военной активности в Тайваньском проливе со стороны США и Китая".

"Звучащие вновь призывы Украины о принятии ее в НАТО, а также объявление министра обороны [США] Ллойда Остина о том, что США размещают дополнительно 500 военнослужащих в Германии, что отменяет призыв Трампа к сокращению войск, подлили масла в огонь, который и так уже начинал разгораться", - добавил он.

Благоприятный знак

"Так что в этом контексте это благоприятный знак, что Байден и Путин поговорили по телефону, а также то, что они обсуждают саммит", - считает директор Института ядерных исследований Американского университета. По его мнению, необходима встреча Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. "Такие встречи нужны как можно скорее", - убежден Кузник.

"Пока идет подготовка, все стороны должны предпринять незамедлительные шаги с целью снизить напряженность. Никто не заинтересован в войне, и такая война может быстро перерасти в нечто действительно катастрофическое", - полагает американский эксперт.

"Часы Судного дня"

Кузник напомнил о том, что в конце января 2020 года ученые-атомщики приняли решение оставить стрелки символических "Часов Судного дня" в 100 секундах до "ядерной полуночи". Специалисты принимают решение по этому поводу каждый год, чтобы ответить на вопрос о том, в большей или меньшей опасности мир оказался в настоящий момент перед лицом катастроф, связанных с изменением климата, ядерным оружием и разрушительными технологиями в других областях.

"Бюллетень ученых-атомщиков" поместил стрелку "Часов Судного дня" на 100 секунд до "полуночи" в январе 2020 года. Я боюсь, что может быть необходимо передвинуть ее еще ближе [к полуночи]", - считает Кузник.

"Я слышал в последние несколько месяцев от военных больше разговоров о применении ядерного оружия, чем за долгое время до этого", - подчеркнул эксперт. "Никто не знает точно, как США могут ответить на военное столкновение в Донбассе или на Тайване, и я, честно говоря, не хотел бы об этом узнать", - заключил он.

Разговор Путина и Байдена

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее американская сторона заявила, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию оказания давления на РФ.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях.