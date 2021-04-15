В МИД заявили, что Россия в своей политике по Афганистану не нуждается в подсказках США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва в своей политике на афганском направлении не нуждается в советах Вашингтона. Об этом заявил ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон попросит другие страны, включая Россию, делать больше для поддержки Афганистана.

"Мы не нуждаемся во внешних подсказках, что нам надо делать, поскольку такие решения принимает российское руководство. Такая помощь [Афганистану] уже оказывается, и это общеизвестно", - подчеркнул он.

Кабулов сообщил, что в ближайшее время состоятся его контакты с американским визави Залмаем Халилзадом.

"Контакты у нас намечены. Когда мы дату согласуем, об этом станет известно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты попросят другие страны, включая Россию, Индию, Китай, Пакистан и Турцию, делать больше для поддержки Афганистана. Он объявил, что США намерены начать вывод войск из Афганистана 1 мая и планируют завершить этот процесс к 11 сентября.

Отсрочка вывода войск США

По словам Кабулова, Москва не исключает, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) начнет весеннее наступление в Афганистане после решения Вашингтона о переносе сроков вывода войск.

"Исключать этого полностью нельзя, поскольку здесь очевидно нарушение американцами своих обязательств перед движением талибов в соответствии с заключенным в прошлом году соглашением. Поэтому у талибов такая возможность появляется", - сказал он.

Кабулов подчеркнул, что в Москве хотели бы избежать такого сценария развития событий. "Для нас не имеет принципиального значения, уйдут ли американцы чуть позже, для нас мирный процесс в Афганистане имеет главенствующее, приоритетное значение", - указал он.

В среду президент США Джо Байден заявил, что США начнут вывод американских войск из Афганистана к 1 мая и завершат к 11 сентября текущего года.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.