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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин и Лукашенко обсудили важные вопросы двусторонних отношений

Президенты России и Белоруссии выразили настрой на укрепление союзнических отношений, а также затронули тему Нагорного Карабаха
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА/МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили в телефонном разговоре в четверг настрой на укрепление союзнических отношений, а также затронули тему Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Кремля, в контексте состоявшегося 13-14 апреля визита Лукашенко в Азербайджан "затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования".

Президенты договорились о продолжении контактов на различных уровнях. В свою очередь пресс-служба белорусского лидера тоже сообщила, что в центре внимания разговора глав государств было развитие белорусско-российских отношений. "Также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч", - говорится в сообщении.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАзербайджанБелоруссияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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