Матвиенко поздравила главу парламента Киргизии с успешным проведением референдума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талантом Мамытовым назвала успешным прошедший в республике референдум о внесении поправок в конституцию страны.

"Внимательно следим за изменениями, которые происходят в Кыргызстане, политическими реформами. Хочу поздравить вас с успешным проведением референдума, который прошел 11 апреля", - сказала Матвиенко во время двусторонней встречи на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

По ее словам, делегация Совета Федерации по итогам референдума в Киргизии отметила, что "все прошло на высоком уровне, прозрачно и демократично". "Таким образом, сделан новый серьезный шаг к изменению Конституции Республики Кыргызстан, которая является основополагающим законом для любого государства", - добавила спикер Совфеда.

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии, где зарегистрированы 3,6 млн избирателей, состоялся референдум о внесении поправок в конституцию. Участие в нем, по последним данным, приняли чуть более 37% граждан, около 79% из которых одобрили изменения основного закона.

Разработанные членами конституционного совещания поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. В частности, глава государства теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Фактически Киргизия от президентско-парламентской формы правления переходит к президентской модели.

Одновременно с референдумом в Киргизии состоялись выборы депутатов 420 городских и сельских кенешей (советов).