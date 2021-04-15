Комиссия Думы по невмешательству 16 апреля проведет видеоконференцию с руководством Google

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в пятницу проведет видеоконференцию с участием руководства Google, представителей Роскомнадзора и МИД РФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы комиссии Василия Пискарева.

"16 апреля в 12:00 состоится телемост комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с руководством компании Google. В повестке заседания вопрос "О совершенствовании мер по правовому функционированию на территории России компании Google", - говорится в сообщении.

Компанию будут представлять директор по государственной политике Google (YouTube) в странах СНГ и Европы Марко Понтини, а также директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Google Россия" Марина Жунич, уточнили в пресс-службе.