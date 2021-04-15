В Кремле рассказали, каким будет ответ России на новые санкции США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал вероятным "сливом" информации сообщения американских СМИ о новых санкциях в отношении Москвы, добавив, что "дыма без огня не бывает". "Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона. Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад", - отметил Песков.

"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - сказал представитель Кремля.

Организовать двустороннюю встречу в ближайшие несколько недель не получится, добавил он. "Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать. Этот вопрос по-прежнему находится в стадии анализа", - сказал Песков. Он добавил, что, скорее всего, "речь идет о запланированном на следующую неделю климатическом саммите".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему встретиться в ближайшие недели.

О возможных санкциях

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новые антироссийские санкции США могут затронуть несколько десятков физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.

Источники Bloomberg также сообщили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов. В Госдепартаменте, Белом доме и Минфине США на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.