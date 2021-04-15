Песков: Ушаков и Салливан на встрече обсуждали разные вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков и посол США в РФ Джон Салливан обсуждали на встрече в среду различные вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на этой встрече тема санкций со стороны Вашингтона.

"Разные вопросы двусторонних отношений обсуждались во время этой встречи", - сказал представитель Кремля и оставил без комментариев вопрос, предупреждал ли Салливан о каких-то готовящихся мерах в отношении Москвы.

Отвечая на вопрос, поднимал ли тему санкций в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным глава американского государства Джо Байден, Песков отметил: "Все, что мы могли сказать по этой беседе, мы уже сказали. Вы знаете, что мы не сторонники полного опубличивания таких разговоров без взаимной договоренности".

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что Москва якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и вмешивалась в выборы президента США. По его данным, новые антироссийские санкции США, о которых может быть объявлено в четверг, будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов России и ее суверенного фонда.