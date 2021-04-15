РФ ждет от Японии инициативы о начале консультаций по проблеме сброса воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Россия считает, что инициатива о начале консультаций с другими государствами, включая РФ, по проблеме сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" должна исходить от японской стороны. Об этом в четверг сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии.

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

"Как хорошо известно, задача утилизации радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" стоит перед японской стороной. Логично было бы ожидать от нее инициативы о начале подобных консультаций", - отметили в российском дипломатическом представительстве.

Там также подчеркнули, что позиция российской стороны по этой проблеме была в полной мере изложена в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой 13 апреля. Захарова тогда подчеркнула, что Москва ждет от Токио детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, и надеется на принятие мер для минимизации негативного воздействия на морскую среду. В Москве выразили сожаление, что Токио не счел нужным проводить консультации с РФ и соседними государствами перед решением о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.