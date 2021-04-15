Путин проведет 15 апреля несколько международных разговоров

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, а также поучаствует в совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина в четверг "день достаточно активной телефонной дипломатии". Представитель Кремля напомнил, что уже состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Еще два телефонных разговора запланировано", - добавил Песков.

Он отметил, что после этого глава государства сосредоточится на вопросах социальной сферы. "Очень важная работа, традиционный приоритет", - указал представитель Кремля, напомнив, что во вторник Путин примет участие в совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.

Помимо вступительного слова президента на мероприятии ожидаются доклады губернатора Новгородской области Андрея Никитина, главы АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя Нижегородской области Глеба Никитина, главы Сахалинской области Валерия Лимаренко. "С обобщающим выступлением обратится к участникам совещания [вице-премьер РФ Татьяна] Голикова", - добавил Песков. Он уточнил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.