Мишустин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Ливаном по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия будет продолжать сотрудничество с Ливаном по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на переговорах в Москве с председателем Совета министров Ливана Саадом Харири.

Глава российского кабмина отметил, что взаимодействие двух стран на уровне правительств происходит в том числе в рамках двусторонней межправительственной комиссии, сопредседателем которой является глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Мы готовы в рамках этой работы продолжить взаимодействие и по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы вам оказывали гуманитарную помощь, поставили Ливану реагенты. Будем продолжать эту взаимную деятельность", - сказал Мишустин.

По словам Мишустина, товарооборот между Россией и Ливаном сократился на фоне пандемии на 38%, этот показатель необходимо восстанавливать.

"Мы хотим придать новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству. К сожалению, из-за коронавирусной инфекции наш взаимный товарооборот сократился на 38% и составляет сейчас примерно $320 млн. Конечно, нас эта ситуация не устраивает, надо ее исправлять, наращивать взаимный товарооборот", - сказал Мишустин.

Он предложил своему собеседнику обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, которые требуют совместного внимания правительств двух стран. "Очень важно привлекать инвестиции, необходимо создавать максимально благоприятные условия для инвесторов. Для этого есть хорошие возможности в промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре. Мы с удовольствием готовы предложить ливанской стороне самые современные цифровые технологии и сервисы в различных сферах промышленности и экономики", - сказал Мишустин.

По его словам, всеми этими вопросами должна заниматься двусторонняя межправительственная комиссия, российским сопредседателем которой является глава Росстандарта Антон Шалаев. "Мы готовы в рамках этой работы продолжить взаимодействие и по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы вам оказывали гуманитарную помощь, поставили Ливану реагенты. Будем продолжать эту взаимную деятельность", - добавил премьер-министр РФ.