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Пандемия COVID-19

Лавров обсудил с президентом МККК преодоление гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке

Стороны также обсудили практические усилия по сдерживанию пандемии и меры по смягчению ее последствий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер обсудили в четверг по телефону преодоление гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке.

"Беседа продолжила серию регулярных контактов между руководством МИД России и МККК. Рассмотрены вопросы взаимодействия в деле преодоления гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке, включая Сирию, а также в Афганистане и Мьянме", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили практические усилия по сдерживанию пандемии коронавирусной инфекции и меры по смягчению ее последствий.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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