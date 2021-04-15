Лавров обсудил с президентом МККК преодоление гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер обсудили в четверг по телефону преодоление гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке.

"Беседа продолжила серию регулярных контактов между руководством МИД России и МККК. Рассмотрены вопросы взаимодействия в деле преодоления гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке, включая Сирию, а также в Афганистане и Мьянме", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны обсудили практические усилия по сдерживанию пандемии коронавирусной инфекции и меры по смягчению ее последствий.