Мишустин: важно обеспечить прекращение военных действий и стабилизацию ситуации в Ливии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Важно обеспечить прекращение военных действий и стабилизацию ситуации в Ливии, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах в Москве с премьер-министром единого правительства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

"Россия всегда выступала в поддержку суверенитета, территориальной целостности и национального единства Ливии. Считаем это важным фактором и надеемся, что это обеспечит мирное урегулирование многолетнего конфликта на основе участия всех конструктивных политических сил, заинтересованных в укреплении ливийского государства, - сказал Мишустин. - Главное - обеспечить сегодня прекращение военных действий, стабилизировать обстановку в области безопасности".

"Мы абсолютно заинтересованы в конструктивном взаимодействии с возглавляемым вами правительством национального единства, готовы к активной работе по линии наших министерств и ведомств", - сказал российский премьер своему ливийскому коллеге.

В начале беседы Мишустин поздравил своего коллегу со священным для мусульман месяцем Рамадан фразой на арабском "Рамадан мубарак". Он предложил Дбейбе обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, которые требуют совместного внимания правительств двух стран. Мишустин указал, что Россия готова продолжать взаимодействие с Ливией по линии борьбы с пандемией коронавируса, в целом заинтересована в наращивании гуманитарных связей, в сотрудничестве в области культуры и искусства.