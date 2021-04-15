Путин обсудил с премьером Ливии урегулирование в этой стране

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ливии Абдель Хамидом Дбейбой урегулирование ситуации в этой стране и выразил готовность и впредь содействовать продвижению к укреплению ее суверенитета и единства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования в Ливии. Владимир Путин приветствовал формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период, которым предстоит подготовить и провести в конце года общенациональные выборы, - говорится в сообщении пресс-службы. - Отмечена готовность России и впредь содействовать продвижению межливийского политического процесса в целях достижения долгосрочной стабильности в Ливии, укрепления ее суверенитета и единства, обеспечения поступательного социально-экономического развития".

Кроме того, отмечается, что в ходе телефонного разговора Дбейба выразил признательность за поставку в Ливию партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Путин, в свою очередь, поздравил его и весь ливийский народ с началом священного месяца Рамадан.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Дбейба был избран главой правительства Ливии. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря нынешнего года.

15 апреля Дбейба находится с визитом в Москве и проводит встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина РФ, главы правительств двух стран обсудят актуальные вопросы российско-ливийского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективы взаимодействия в энергетической, транспортной и сельскохозяйственной сферах.