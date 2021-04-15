Источник: реакция России на санкции США будет жесткой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия жестко ответит на новые санкции, введенные против нее США. Об этом заявил в четверг ТАСС высокопоставленный дипломатический источник.

Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России

"Как и говорилось ранее, реакция будет жесткой", - подтвердил он.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть "представители российских разведывательных служб".