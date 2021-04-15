В Совфеде пообещали принять ответные зеркальные меры после новых санкций США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Политическое руководство страны уже в ближайшее время может объявить об ответных мерах на новые американские санкции в отношении РФ, они будут зеркальными. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Принимать решение будет политическое руководство страны. Но я думаю, ответ будет, и он будет зеркальным. Наверное, какие-то структуры уже разрабатывают такие меры. Я думаю, в ближайшее время будет ответ", - сказал сенатор.