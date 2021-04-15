Захарова: Киев ведет информационную агрессию против России, отвлекая внимание от Донбасса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Киев при поддержке западных кураторов продолжает информационную агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов, по большому счету, настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны. Украинские западные СМИ вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной. Страны Запада то отдельно, то вместе тиражируют заявления по этому вопросу", - указала она.

По ее словам, одним из элементов этой дезинформации стало задействование Украиной положений Венского документа ОБСЕ по мерам укрепления доверия и безопасности.

По данным последнего доклада Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, указала дипломат, за минувшие две недели число нарушений режима прекращения огня удвоилось по сравнению с предыдущим двухнедельными периодом, усиливаются обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой областей со стороны ВС Украины, растет число жертв среди мирных жителей Донецка и Луганска.

Она также отметила, что Киев продолжает стягивать в регион технику и войска. "В отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано появление в н.п. Дружковка к северу от Донецка реактивных систем залпового огня "Град", запрещенных минскими соглашениями. Вопросы эскалации обстановки обсуждались на заседаниях контактной группы и ее подгрупп, они прошли 13 и 14 апреля. К сожалению, из-за неконструктивной позиции украинской делегации они вновь закончились безрезультативно", - сказала дипломат.

Она указала, что в очередной раз подтвердилось отсутствие желания Киева приступить к предметной работе добиваться урегулирования ситуации в Донбассе мирными дипломатическими средствами.