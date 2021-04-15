Постпред РФ положительно оценил результаты заседания по иранской ядерной сделке в Вене

ВЕНА, 15 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) решили провести в дальнейшем неформальные встречи в разных форматах для обсуждения полного восстановление реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заседание совместной комиссии по СВПД завершилось. За ним последует ряд неформальных встреч в разных форматах, в том числе на уровне экспертов. Общее впечатление положительное. Если возникнет необходимость, комиссия соберется снова", - написал Ульянов в Twitter.

В четверг на комиссии обсуждался вопрос перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение СВПД всеми сторонами.

Ранее Ульянов сообщал, что на заседании также должен быть затронут вопрос о намерениях Ирана обогащать уран до уровня 60%. По его словам, такой план Тегерана подтверждает срочность полного восстановления СВПД как единственного жизнеспособного решения, позволяющего вернуть иранскую ядерную программу в согласованные параметры и обеспечить отмену антииранских санкций США.