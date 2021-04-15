МИД РФ призвал Францию и ФРГ прекратить пропаганду вокруг мероприятий РФ по боеподготовке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва призывает Париж и Берлин прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий по боевой подготовке, которые проводятся на территории России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В очередной раз призываем наших партнеров, прежде всего Германию и Францию как коллег по "нормандскому формату", прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих российских мероприятий на российской территории и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе и выполнению минского комплекса мер", - сказала она.

Дипломат указала, что российские дипломаты в Москве и в Вене уже вторую неделю призывают партнеров не искажать действительность и не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории в качестве проявления агрессивных намерений. "Масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят, в общем-то, гораздо скромнее учений Вооруженных сил Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и непосредственно на ее территории", - заметила она.

"Положения Венского документа ОБСЕ о, как написано, необычной военной деятельности больше применимы к действиям, которые Вооруженные силы Украины осуществляют в Донбассе с 2014 года, результатом которых стали 14 тыс. погибших и 2,5 млн беженцев и внутренне перемещенных лиц. Вот такой массированной озабоченности Запада подобными фактами мы не видели ни разу", - заключила дипломат.

Страны НАТО путем провокаций нагнетают обстановку вокруг Донбасса и подпитывают реваншистские настроения Киева, заявила Захарова. "Именно страны НАТО своими провокационными действиями нагнетают обстановку вокруг Украины, которая, кстати, не входит в зону ответственности альянса. Они подпитывают настроения некоего военного реванша, наращивают боевой потенциал вблизи и без того неспокойного региона", - сказала она.

НАТО хочет "реабилитировать, обелить" повышение интенсивности собственных военных мероприятий как на украинской территории, так и вокруг нее, указала Захарова. Дипломат обратила внимание на то, что только в 2021 году на Украине запланировано проведение семи маневров под эгидой альянса.

Поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юге-востоке страны военным путем, заявила Захарова. "Такая политика, я имею ввиду поставки странами НАТО вооружений на Украину, только поощряет милитаристские устремления киевского режима и может подтолкнуть его к попыткам решить внутренний конфликт военным путем.