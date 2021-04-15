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Санкции в отношении России
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Захарова: Москва ответит на санкции Вашингтона в ближайшее время

Официальный представитель МИД заявила, что эксперты в настоящее время занимаются его подготовкой
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва в ближайшее время оповестит о своем ответе на новые американские санкции, в данный момент он прорабатывается. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой", - отметила она.

"Что касается тех сигналов, которые должны были пройти, честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о поручениях, которые ведомства России и США получили от руководства по итогам телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Захарова отметила, что Вашингтон, вводя очередные антироссийские санкции, просто пытается разрушить отношения с Москвой. "Они просто пытаются разрушить двусторонние отношения", - сказала она, отвечая на вопрос, пытаются ли США спровоцировать Россию, вводя санкции фактически сразу после состоявшегося контакта президентов двух стран.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария Владимировна
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