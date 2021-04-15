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Санкции в отношении России
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Захарова сообщила, что посол США находится в МИД РФ

По словам официального представителя МИД, встреча для Джона Салливана "приятной не будет"
фициальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
фициальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Американский посол в Москве Джон Салливан в связи введением Вашингтоном новых антироссийских санкций в эти минуты находится в Министерстве иностранных дел РФ, эта встреча не будет для него приятной.

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Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, уже в эти минуты американский посол в России находится в министерстве иностранных дел нашей страны. Я вряд ли бы сказала это ранее, но сейчас я могу это сказать: встреча для него приятной не будет", - отметила она.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

' ТАСС/Ruptly'

 

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииЗахарова, Мария ВладимировнаСалливан, Джон
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