Медведев: поступающие в приемные единороссов предложения войдут в предвыборную программу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в своем приветствии к участникам первого обучающего семинара для общественных приемных партии поблагодарил сотрудников за организацию работы волонтерских центров в период пандемии коронавируса. Поступающие в приемные предложения от граждан будут включены в предвыборную программу "Единой России", уточнил он.

"Совместными усилиями активисты обработали более полутора миллионов обращений и оказали помощь огромному количеству людей. Добровольцы помогали гражданам с доставкой лекарств и продуктов, решением бытовых вопросов, медикам - с посещением пациентов на дому, доставкой горячего питания", - говорится в тексте приветствия, которое зачитала в четверг председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

По словам председателя партии, общественные приемные "выступили в качестве эффективной инфраструктуры для работы волонтеров". "Снятие коронавирусных ограничений позволило провести семинар в очном формате. Личное общение позволяет делиться накопленным опытом, приобретать новые знания", - считает Медведев.

Он указал, что в рамках избирательной кампании роль приемных особенно важна. "Поступающие к вам предложения граждан будут включены в предвыборную программу партии", - отметил председатель "Единой России", пожелав участникам встречи плодотворной работы.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.