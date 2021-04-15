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Санкции в отношении России

Аксенов назвал обычной историей введение США новых санкций против России

По мнению главы Крыма, отсутствие кого-либо из его коллег в санкционных списках вызывает вопрос "На какую разведку работаете?"
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АЛУШТА/ Республика Крым/, 15 апреля. /ТАСС/. Введение США санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц, в том числе жителей Крыма, является обычной и рутинной историей, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Это обычная история. У меня сегодня к коллегам, которые не в санкционном списке, возникают вопросы: как вы его миновали, на какую разведку вы работаете? Они каждый день выдумывают новые санкции, - ответил Аксенов в шутливой форме на вопрос журналистов о решении Вашингтона ввести санкции. - Все участники процесса уже давно в санкционных списках, если кого-то еще нет, скажите - мы обратимся, чтобы довнесли".

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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