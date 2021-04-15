Захарова: РФ расценивает преследование журналистов в Латвии как гонения на русскоязычных

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уголовное преследование в Латвии журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ, в России расценивают как нарушение норм международного права и гонения на русскоязычное население страны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем уголовное преследование журналистов в этой стране как откровенное нарушение международного права в части, касающейся права на свободное выражение своего мнения и принципа плюрализма в средствах массовой информации, - указала дипломат. - Мы рассматриваем эти действия как очередной пример демонизации России, но главное - как гонение на русскоязычное население Латвии и, конечно, опять же [как проявление] двойных стандартов".

Захарова напомнила, что в отношении журналистов готовится уголовное дело по статье о нарушении санкций Евросоюза, которое предусматривает меру пресечения от денежного наказания до четырех лет тюрьмы.

14 апреля Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на допрос для предъявления статуса подозреваемого пятерых журналистов, сотрудничающих с информационным порталом "Спутник Латвия" и русскоязычным информационном агентством Baltnews. В начале декабря 2020 года СГБ Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который несколько лет назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде.