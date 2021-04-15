В Минимущества Крыма заявили, что санкции США не отразятся на работе ведомства

ТАСС, 15 апреля. Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич заявила, что санкции, введенные в отношении нее со стороны США, никак не отразятся на работе ведомства.

"Введенные санкции никак не отразятся на деятельности Министерства" - сказала Кулинич.

Ранее Министерства финансов США сообщила, что американская администрация вводит санкции в отношении участников проекта строительства Керченского моста, а также некоторых должностных лиц в Крыму. Санкции были введены в том числе в отношении министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларисы Кулинич.