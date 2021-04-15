Захарова назвала доклад ОЗХО по Саракибу политически ангажированным

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химической атаке в городе Саракиб в 2018 году политически ангажированный, широкий круг специалистов был привлечен к созданию документа, только чтобы придать заранее готовым выводам научное обоснование. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этот раз для пущей правдоподобности предвзятых, политически ангажированных и абсолютно псевдопрофессиональных выводов к расследованию были привлечены все мыслимые и немыслимые эксперты, в том числе из области метеорологии, токсикологии, вооружений, геолокации, цифровых технологий. Все это для того, чтобы подвести своего рода научную базу под будто бы единственно возможную версию о сбросе с вертолета, судя по всему с большой высоты, на пустырь в пригороде Саракиба баллона с бытовым хлором", - сказала Захарова.

"Вселяет надежду тот факт, что применяемые при все более и более изощренной подготовке таких обвинительных докладов многочисленные подтасовки, махинации становятся достоянием общественности благодаря отдельным, честным, политически не ангажированным сотрудникам некогда авторитетной ОЗХО, которая в 2013 году, напомню, была удостоена Нобелевской премии мира за успешную химическую демилитаризацию Сирии", - добавила она.

В понедельник группа по расследованию и идентификации (ГРИ ) ОЗХО представила доклад, в котором содержится вывод, что ВВС Сирии сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Саракиб в провинции Идлиб. Это второй доклад ГРИ. Первый был опубликован 8 апреля 2020 года, в нем утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.