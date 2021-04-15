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Захарова: политика двойных стандартов США добралась и до журналистского сообщества

В последнее время в американских СМИ появились "материалы, очень похожие на вбросы, о якобы имевших место контактах Москвы с исламистами", рассказала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Журналистское сообщество США демонстрирует политику двойных стандартов, заявляя о якобы имевших место контактах Москвы с исламистами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двойные стандарты НАТО и непосредственно главенствующих в них США - вещь не новая, проявляются они не только в контексте Украины, но и по другим вопросам, например, вопрос антитеррора. В последнее время в средствах массовой информации США появились материалы, очень похожие на вбросы, о якобы имевших место, как было написано, контактах Москвы с исламистами. Вызывает удивление, что американские СМИ уделяют большое внимание подобным вбросам, фейкам, дезинформации о связях других государств с джихадистами, как они пишут, нежели сообщениям о поддержке терроризма представителями собственной страны", - сказала она.

Как указала дипломат, именно в США появилась информация о новом лидере террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который ранее работал на Вашингтон и являлся их информатором.

"Мы исходим из того, что издание The Washington Post является для американской аудитории медийным ресурсом, который имеет высокую репутацию в собственной стране. Так оценивает американская аудитория. В этой связи подобного рода заявления не могут не заслуживать самого пристального внимания и интереса со стороны других средств массовой информации США. Вышеупомянутая статья в очередной раз подтверждает, что отработанная практика двойных стандартов пропитала все слои американского общества. В данном случае исключением, к сожалению, не стало журналистское сообщество, которое должно быть объективно и беспристрастно", - констатировала Захарова.

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УкраинаСШАЗахарова, Мария Владимировна
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